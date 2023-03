Tragödie in den Marken: Einjähriger Bub von Schulbus überfahren und getötet

Tragischer Unfall am Montagmorgen in den Marken. - Foto: © ANSA / ANSA

Es war am Montagmorgen in Casette d'Ete, in den Marken als es zu dem folgenschweren Unglück kam: Ein eineinhalbjähriger Junge versuchte seiner Schwester zu folgen, die auf dem Weg zum Kindergarten war.Dabei hatte sich der kleine Junge kurzzeitig der Kontrolle seiner Mutter entzogen.Doch genau in diesem Moment soll der Bus, in den die Schwester gerade eingestiegen war, zurückgefahren sein. Der Fahrer konnte den kleinen Jungen nicht sehen.Das Kind wurde von dem Bus überrollt. Ein Krankenwagen eilte zum Unfallort, doch die Rettungskräfte konnten nichts mehr tun: Als sie an der Unfallstelle eintrafen, war das Kind bereits tot.Der Vorfall wird derzeit von den Carabinieri der Station Sant'Elpidio a Mare geprüft.