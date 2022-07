Tramin: 3 Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Die Weinstraße wurde zwischenzeitlich gesperrt. - Foto: © FFW Tramin

Es war gegen 8.30 Uhr morgens, als es in Tramin auf der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Bei dem Unfall zwischen einem Pkw und 4 Fahrradfahrern wurden insgesamt 3 Radfahrer verletzt.Glücklicherweise waren zufällig Helfer des Weißen Kreuzes vor Ort und konnten den Verletzten umgehend Erste Hilfe leisten. Kurze Zeit später traf die Freiwillige Feuerwehr Tramin am Unfallort ein und sicherte die vielbefahrene Straße ab. Im Anschluss kümmerten sich die Wehrleute ebenso um die Patienten bis die Sanitäter des Weißen Kreuzes Unterland den Ort des Geschehens erreichten.Ein Radfahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen geflogen werden musste. Die übrigen Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.Die Carabinieri haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Während des Einsatzes musste die Weinstraße kurzzeitig gesperrt werden. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.