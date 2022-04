Trauer um das Unfallopfer vom Kalterer See: Am Dienstag Autopsie

3 Kerzen, 2 Rosen, ein Blumenstrauß, liebevoll zwischen ein paar sorgfältig geschichteten Steinen drapiert, ein Stein mit der Aufschrift „Ehefrau, Mama, Oma, Freundin“: An der Stelle südöstlich des Kalterer Sees, wo am Ostermontag eine 71-jährige Radfahrerin aus Münster (Deutschland) ums Leben gekommen ist, wird an den tragischen Unfall erinnert. Über den Hergang gibt es keine bestätigten Informationen.