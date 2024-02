Trauer um Dominik Pastuszka

Pastuszka hatte nach einem Sturz während eines Hindernisrennens auf der Rennbahn von San Rossore am Freitag das Bewusstsein verloren. Er wurde noch auf der Rennbahn erstversorgt und anschließend ins örtliche Krankenhaus gebracht. Stol hat berichtet. Das Pferd „War Brave“, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde noch auf der Rennbahn erlöst.Pastuszka's Zustand galt gleich als kritisch. Er musste intubiert werden, hatte schwere Kopf- und Brustverletzungen erlitten. Noch in der Nacht wurde er einer Operation unterzogen, doch sein Zustand galt als hoffnungslos, hieß es in Medienberichten.Am Freitag erklärten die Ärzte den Jockey für hirntot. Dominik Pastuszka galt als erfahrener Jockey. Er hinterlässt seine Ehefrau und eine Tochter.