Trauer um Richard Haller: Seine Frau weiter auf der Intensivstation

Lkw-Fahrer reagiert geistesgegenwärtig

Zustand von A. M. kritisch

Richard Haller war Unternehmer

Richard Haller

Es war gegen 11.35 Uhr, als der 58-jährige Richard Haller und seine 57-jährige Frau A. M., beide aus dem Burggrafenamt gebürtig, mit ihrem Opel Mokka mit Schweizer Kennzeichen auf der Gampenpassstraße von Naraun in Richtung Lana unterwegs waren. Ein mit Holz beladener Lkw mit Anhänger fuhr zum selben Zeitpunkt in Richtung Gampenpass. STOL hat berichtet. Gegenüber der Leonburg in Ackpfeif in der Gemeinde Lana kam es dann zu dem folgenschweren Unfall: Aus nicht bekannter Ursache (der Autolenker könnte von Übelkeit befallen worden sein) geriet Haller mit seinem Pkw plötzlich auf die Gegenfahrbahn, erfasste den Lkw auf der Fahrerseite mit voller Wucht und beschädigte dabei die vordere Achse des schweren Gefährts. Aufgrund des Aufpralls wurden die Lenkung blockiert und die Bremsschläuche des Lastkraftwagens durchtrennt.Der Lkw schleifte den Pkw rund 15 Meter mit. In der Folge drehte sich der Pkw um die eigene Achse und verkeilte sich dann zwischen den Leitplanken und dem Lkw auf der talwärts führenden Fahrspur, weil der Holztransporter aufgrund des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geraten war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Opel Mokka in Fahrtrichtung Naraun.Der Fahrer des Lkw hatte geistesgegenwärtig reagiert und die Handbremse gezogen, weshalb der Lkw auf der Gegenfahrbahn zum Stehen gekommen war. Beide Insassen waren in dem völlig zerbeulten Pkw eingeklemmt und mussten von den Feuerwehrleuten mit schwerem Rettungsgerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Für Haller kam jede Hilfe zu spät, er war vermutlich schon beim ersten Aufprall ums Leben gekommen.Seine Frau A. M. wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Bozner Krankenhaus geflogen, der Zustand war auch am Donnerstagvormittag weiter kritisch. Der Lkw-Fahrer, ein 34-Jähriger aus Meran, stand unter Schock, musste aber nicht in ein Spital gebracht werden. Ein Bestattungsdienst fuhr die Leiche Hallers zum Niederlananer Friedhof.Im Einsatz waren das Weiße Kreuz Lana und Meran samt Notarzt des Sanitätsbetriebs, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Rote Kreuz Meran, die Freiwilligen Feuerwehren Naraun, Lana und Prissian, die Carabinieri von Bozen, die Lananer Ortspolizei und die Notfallseelsorge.Aufgrund der Aufräum- und Bergungsarbeiten, aber auch wegen der umfangreichen Unfallerhebungen war die Gampenpassstraße über mehrere Stunden gesperrt. Erst gegen 16.20 Uhr konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zur Reinigung der Straße rückte auch der Straßendienst an.Wie gestern Abend bekannt geworden ist, arbeitete der tödlich verunglückte Richard Haller als Unternehmer in der Schweiz. An den Wochenenden kam der im Register der Auslandsitaliener (AIRE) eingetragene, aus Algund stammende 58-Jährige immer nach Rabland in der Gemeinde Partschins, wo seine aus St. Pankraz gebürtige Frau A. M. (57) wohnt. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn.