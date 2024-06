Trauriger Rekord im Straßenverkehr: Seit 20 Jahren nicht mehr so viele Verletzte

Zahl der verletzten Radfahrer sank

Sommer ist unfallreichste Zeit

2023 kam es in Südtirol zu insgesamt 1768 Verkehrsunfällen – diese Zahl ist gegenüber 2022 leicht um 7 zurückgegangen. Mit 2312 stieg die Zahl der Verletzten hingegen um 21 gegenüber dem Vorjahr (siehe Grafik). Es handelt sich dabei um die höchste absolute Zahl der vergangenen 20 Jahre. Zum Vergleich: Eine höhere Zahl war zuletzt 2001 mit rund 2600 Verletzten registriert worden.Ebenfalls angestiegen ist die Zahl der Todesopfer (36). Es sind zwar „nur“ 3 mehr als 2022, allerdings handelt es sich um die höchste Zahl seit 2019. Immerhin ist diese Zahl im Vergleich zu 2001 deutlich gesunken: um 62,9 Prozent. 72,2 Prozent der Todesopfer im Straßenverkehr verunglückten auf Straßen außerhalb von Ortschaften. Jeder vierte tödliche Unfall ereignete sich aber innerhalb von Ortschaften, während auf der Autobahn 2023 ein einziger tödlicher Verkehrsunfall verzeichnet wurde.Die meisten Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen fahrenden Fahrzeugen. 26,8 Prozent entfielen auf seitliche Frontalzusammenstöße, 16,3 Prozent auf Auffahrunfälle. Bei jedem zehnten Unfall war ein Fußgänger beteiligt.Neben Fußgängern gelten auch Radfahrer als „gefährdete“ Verkehrsteilnehmer. Für sie gibt es gute Nachrichten: Die Zahl der verletzten Radfahrer sank 2023. Dasselbe gilt allerdings nicht für Elektrofahrräder. Die Zahl der Unfälle, in denen ein E-Bikefahrer verwickelt war, stieg um fast 10 Prozent. Dabei hatte sich diese Zahl bereits im Jahr zuvor verdoppelt. Verdoppelt hat sich im Vorjahr aber auch die Zahl der Toten bei Motorradunfällen. 7 waren es im Jahr 2022, 13 im vergangenen Jahr.Die Statistik zeigt auch auf, in welchen Monaten, an welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten es zu den meisten Unfällen kam. Typischerweise ist die unfallreichste Zeit der Sommer – und tatsächlich ereigneten sich jeweils mehr als 10 Prozent der Verkehrsunfälle in den Monaten August, September und Juli. Allerdings weist für das Jahr 2023 der Oktober die anteilsmäßig höchste Zahl von Unfällen auf (206 Unfälle oder 11,4 Prozent). Mit 16,3 Prozent war der Freitag jener Wochentag, an dem es am häufigsten zu Unfällen kam. Mit 141 Unfällen ereigneten sich die meisten zwischen 16 und 17 Uhr.Mit 685 wegen Trunkenheit am Steuer entzogenen Führerscheinen vermeldet das ASTAT schließlich im Jahr 2023 einen Rückgang von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das mit 800 entzogene Führerscheine in dieser Hinsicht ein Rekordjahr war. 2023 gehörten die meisten Alkolenker zu den Altersklassen der 25- bis 29-Jährigen sowie 40- bis 44-Jährigen.