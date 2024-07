Trentino: Bärin mit Jungem tot aufgefunden

Die Entdeckung - so teilt die Provinz Trient in einer Mitteilung mit - erfolgte in den Wäldern in der Nähe von Covelo, in der Gemeinde Vallelaghi, durch einen Bewohner der Gegend. Der Kadaver des Bären und die Überreste des Jungtiers wurden für die Untersuchung geborgen.Am Vormittag begaben sich Forstbeamte an den Fundort, um eine erste Inspektion vorzunehmen, die am Nachmittag, auch mit Hilfe von Hunden, wiederholt wurde. Es wurden Spuren gesammelt um zu überprüfen, ob möglicherweise weitere Überreste oder Spuren in dem Gebiet vorhanden waren.Obwohl die Ermittlungen zur Klärung des Geschehens noch andauerten, erklärte der Forstdienst der Provinz, dass „es in der Natur vorkommt, dass männliche Bären junge Bären angreifen, um sie zu töten und die Weibchen zur Paarung zu bewegen. Weibchen verteidigen ihre Jungen gegen diese Angriffe.“ Man halte es für sehr wahrscheinlich, dass der Fund mit diesen Verhaltensweisen zusammenhängt.