Trient: 67 Kilogramm Kokain in Lkw versteckt – Grieche (46) festgenommen

67 Kilogramm Kokain im Geheimfach

Ein Lkw, der Schlangenlinien fuhr, erregte vor Kurzem die Aufmerksamkeit der Beamten. Diese winkten das Fahrzeug mit griechischem Kennzeichen auf der Höhe der Mautstelle Trient Nord aus dem Verkehr. An Bord in der Fahrerkabine befanden sich ein 46-jähriger Grieche und ein Hund.Nachdem die Polizisten den Führerschein und die Papiere des Fahrzeugs kontrolliert hatten, wollten sie einen Blick in das Innere des Lkws werfen, wie Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet. Daraufhin wurde der Mann sichtlich nervös, also ordneten die Beamten Drogenspürhunde zu Verstärkung an und durchsuchten das Fahrzeug. Dabei stießen sie auf ein Geheimfach in dem über 67 Kilogramm Kokain versteckt waren. Der 46-jährige Grieche wurde wegen Drogenschmuggels festgenommen.