Trient: 68-Jähriger mit Messer zieht sich vor Kindern aus

Dank Videoaufnahmen wird der Mann geschnappt

Vorbestraft und mit Riesen-Messer unterwegs

Im „Albere“-Park in Trient soll sich Ende Juli ein Einheimischer nackt vor mehreren Kindern präsentiert haben. Darunter eine 9-Jährige, die sofort ihren Eltern davon berichtete. Diese setzten den Notruf ab. Doch als die Polizei eintraf, war der Täter bereits geflüchtet, berichtet die italienische Tageszeitung „l'Adige“.Rund 2 Wochen später tauchte der Mann erneut in dem Park auf; diesmal wollte ihn die Mutter – die ebenfalls vor Ort war – nicht so einfach davonkommen lassen: Sie zückte ihr Handy und filmte ihn. Das Video übermittelte sie anschließend der Polizei Den Beamten gelang es, den Täter dank des Videos auszuforschen: Am Dienstag trieb er sich erneut in dem Park herum – auf einem Fahrrad. Die Polizei griff ein und brachte den Mann zur Quästur.Dort stellte sich heraus, dass der Mann bereits aufgrund ähnlicher Vorkommnisse und wegen Betrugs vorbestraft ist. Zudem hatte er ein rund 20 Zentimeter langes Messer bei sich. Der 68-Jährige wurde sexueller Handlungen in der Öffentlichkeit und dem mitgeführten Messer angezeigt.