Trient: Österreicherin stirbt bei Verkehrsunfall auf Brennerautobahn

Langer Stau auf Südspur

Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr soll das Auto, mit einem Mann und einer Frau aus Österreich an Bord, auf der Südspur der Brennerautobahn gegen einen Lkw gekracht sein; der Lkw parkte gerade in einer Haltebucht, auf der Höhe des Flughafens Trient , wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet.Die 24-jährige Österreicherin verlor auf der Stelle ihr Leben, der Mann hinter dem Steuer wurde schwer verletzt. Die Südspur der Brennerautobahn musste an der betreffenden Stelle gesperrt werden, der Verkehr wird über die Brennerstaatsstraße umgeleitet. In Folge kommt es zu langen Staus, zwischen Bozen Süd und Rovereto Nord stockt der Verkehr