Tropische Nacht läutet Hitzewelle ein – Heute 35 Grad

Schon die vergangene Nacht hatte es in sich: Mit 22,2 Grad Celsius liegt laut Peterlin die bisher wärmste Nacht dieses Sommers hinter uns.„Bisher blieben wir von Tropennächten weitgehend verschont, in diesem Sommer gab es erst 5 Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad gesunken ist“, so der Wetterexperte.Für den heutigen Donnerstag werden 35 Grad Celsius erwartet, doch das ist erst der Anfang: Am Freitag klettert das Thermometer in Südtirol gebietsweise sogar auf 36 bis 37 Grad Celsius, warnt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Erst am Sonntag soll dann wieder etwas Abkühlung folgen. Wie berichtet, hatte das Gesundheitsministerium in Rom unter anderem auch für Bozen die höchste Hitzestufe „Rot“ (Bollettino Rosso) für Donnerstag und Freitag ausgerufen.

liz