Truden: Flucht vor Carabinieri endet gegen Apotheke

Mit voller Wucht gegen Apothekenmauer

Ohne Führerschein

Es war gegen 2 Uhr in der Früh, als die Carabinieri auf der Hauptstraße in San Lugano den VW-Bus, der Richtung Neumarkt unterwegs war, aus dem Verkehr winkten. Dieser hielt jedoch nicht an.Die Beamten notierten sofort das Kennzeichen, informierten die Kollegen und nahmen wenig später die Verfolgung auf. Weitere Streifen wurden sofort entsandt, um den Flüchtigen abzufangen.Die Carabinieristreife fand den gesuchten VW-Bus wenig später gegen der Apothekenmauer in Kaltenbrunn. Der 39-jährige Fahrer, der in Jenesien ansässig ist, hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war frontal gegen die Apotheke geprallt. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.Bei der Befragung, erklärte der Fahrer den Carabinieri , dass ein Freund am Steuer des Kleinbusses gesessen habe. Er habe sich nach dem Unfall zu Fuß aus dem Staub gemacht. Wo dieser Freund zu finden sei, konnte er nicht erklären, schreiben die Carabinieri in einer Aussendung. Daraufhin forderten die Beamten ihn auf, einen Alkoholtest abzugeben, den er aber verweigerte.Wie sich später herausstellte, soll der 39-Jährige den VW-Bus seines Vaters ohne seine Erlaubnis genommen haben. Außerdem soll der Mann aus Cavalese keinen Führerschein bei sich gehabt haben.Der 39-jährige Fahrer wurde mehrmals angezeigt und muss nun mit der höchsten Strafe rechnen, weil er den Alkoholtest verweigerte, so die Carabinieri