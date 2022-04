Tschernobyl – ein tragischer Mythos Tschernobyl – ein tragischer Mythos

Heute vor 36 Jahren – am 26. April 1986 – wusste der Großteil der Welt noch nicht, was für eine Katastrophe sich gerade in einem ukrainischen Atomkraftwerk abspielte. Lange sollte es geheim gehalten und heruntergespielt werden – und wurde schließlich doch zu einem tragischen Mahnmal. s+ gibt einen Überblick über die damaligen katastrophalen Ereignisse, aber auch über die nicht weniger tragischen jüngsten Entwicklungen. + Von David Hofer