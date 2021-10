Tür in Bozen mit Stein eingeschlagen: Mann identifiziert und angezeigt

In den vergangenen Tagen kursierte ein Video im Netz, das eine Person zeigt, die am helllichten Tag im Innenhof der Handelskammer in Bozen mit einem Stein eine Glastür einschlägt. Nun konnte der Mann identifiziert und angezeigt werden.