Turiner Architekt erwischt Einbrecher in seinem Haus und wird erschossen

Der 50-jährige Architekt Roberto Mottura ist am Mittwoch in seiner eigenen Villa in Piossasco in Turin von Einbrechern erschossen worden. Der Mann ertappte die Diebe wohl auf frischer Tat und wollte sie aufhalten, wurde dann aber von diesen mit einem Schuss in den Bauch getötet.