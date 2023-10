Über 300 Diplome verliehen: Festliche Stimmung in der UNI Bozen

Der traditionelle Hutwurf durfte natürlich nicht fehlen. - Foto: © unibz

620 Studienabschlüsse: Davon 317 Diplome feierlich verliehen

Foto: © unibz

Das unbeständige Wetter verhinderte zwar den inzwischen traditionellen Umzug der Professoren und Absolventen durch die Straßen von Bozen und die Abschlussfeier im Freien - die diesmal im Kapuzinergarten hätte stattfinden sollen. Dies tat der festlichen Stimmung in der Aula Magna jedoch keinen Abbruch, die jedes Mal unter den ehemaligen Studierenden herrscht, wenn sie ihren Weg an der unibz mit der Entgegennahme ihres Abschlusszeugnisses direkt aus den Händen des Rektors, der Dekane und der Studiengangsleiter krönen.„Vor 3 Wochen haben wir das neue Studienjahr begonnen und diese Aula Magna war genauso voll wie heute. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wie ich euch damals, zu Beginn eures Studiums an der unibz, begrüßt habe. Ich habe euch versprochen, dass wir uns in 2 oder 3 Jahren wieder hier treffen würden, um zu feiern. Heute ist dieses Versprechen in Erfüllung gegangen und es ist ein Moment großer Freude, nicht nur für euch, sondern für die gesamte Universitätsgemeinschaft“, so der Rektor der Freien Universität Bozen, Prof. Paolo Lugli vor den vielen scheidenden Studierenden, die am Campus Bozen mit ihren Studienkollegen, Professoren sowie Familien und Freunden ihren Studienabschluss feierten.Im vergangenen akademischen Jahr haben 620 Studierende der 4 in Bozen angesiedelten Fakultäten der unibz (Ingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften, Design und Künste sowie Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften) ihr Studium abgeschlossen. 317 trafen sich nun zur feierlichen Verleihung ihrer Abschlussdiplome durch Rektor Prof. Paolo Lugli, die Dekane der Fakultäten und die Verantwortlichen der einzelnen Studiengänge noch einmal in Bozen.Um 14 Uhr erhielten die Absolventen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften als erste ihre Diplome. Um 16 Uhr folgte dann die Absolventen der Fakultäten für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften, Design und Künste und Ingenieurwesen.