Überraschender Angriff: Häftling verprügelt Bozner Gefängniswärter

Überbelegung wird zunehmend kritisiert

Der gewalttätige Zwischenfall ereignete sich am Dienstagmorgen in einem Büro der Haftanstalt von Bozen . Ein irakischer Häftling sollte dort zu einem früheren Vorfall befragt werden, bei dem er einen anderen Wärter beleidigt hatte. Wie Fortunato Angotti, Landessekretär der autonomen Gewerkschaftsföderation CNPP, mitteilte, eskalierte die Situation plötzlich.Der Gefangene geriet in Wut und griff 2 anwesende Wärter mit Fäusten und Tritten an. Einer von ihnen musste nach dem Angriff ins Bozner Krankenhaus gebracht werden. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, dass der Angriff ohne Vorwarnung erfolgte und eine schnelle Eskalation der Situation darstellte.Gewerkschaften und Experten führen den Vorfall auf die Überbelegung des Bozner Gefängnisses zurück. Die damit einhergehenden Spannungen hätten die Gewaltbereitschaft in der Einrichtung erhöht, erklärte Angotti. Die Übergriffe würden aufgrund der Überbelegung der Haftanstalt bedenklich zunehmen und eine erhebliche Gefahr für das Personal darstellen, unterstreicht Angotti.Auch der stellvertretende Generalsekretär der CNPP, Domenico Pelliccia, äußerte sich besorgt zu dem Vorfall: „Wir stehen solidarisch hinter unserem angegriffenen Kollegen und fordern die zuständigen Behörden auf, endlich Maßnahmen zu ergreifen, um den Personalmangel auszugleichen und für sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen.“