Überschwemmungen in Brescia – Bürgermeister: „Es ist ein Desaster“

Das Unwetter hat heftige Schäden angerichtet. - Foto: © ANSA / Filippo Venezia

Der Fluss Re war über die Ufer getreten und sorgte besonders in der Gemeinde Niardo für Chaos. - Foto: © ANSA / Filippo Venezia

Wie die Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet, sind die Dörfer des oberen Valcamonica-Tales in der Provinz Brescia in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem heftigen Unwetter heimgesucht worden: Die Regenfälle waren so stark, dass der Fluss Re über die Ufer getreten war. Auch die Gemeinden Braone und Niardo sind betroffen.Die Staatsstraße und Bahnlinie waren wegen der Wasser- und Schlammassen die ganze Nacht über gesperrt.Als das Unwetter seinen Höhepunkt erreichte wurde plötzlich ein Gasgeruch wahrgenommen – daraufhin sind 40 Personen aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. 3 Personen wurden während des Unwetters leicht verletzt.„Um Mitternacht, nach einer Stunde heftigen Regens, hörten wir ein starkes Grollen, das sich wie ein Erdbeben anhörte: das war der überflutete Wildbach. Es ist ein Desaster“, sagte Carlo Sacristani, Bürgermeister von Niardo.Auch durch Südtirol waren Anfang der Woche starke Gewitter gezogen: Verlegte Straßen und umgekrachte Bäume waren einige der zahlreichen Unwetter-Folgen.