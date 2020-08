Chaos nach heftigen Unwettern in Südtirol

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Ein heißer Sommertag ist am gestrigen Montagabend mit Gewittern zu Ende gegangen. Besonders heftige Unwetter gingen im Unterpustertal, Eisacktal und Untervinschgau nieder. Der Landeswetterdienst zählte insgesamt rund 1700 Blitze.Die Feuerwehren standen im Dauereinsatz und wurden landesweit zu ungefähr 100 Einsätzen gerufen, die bis in die Nacht andauerten. Die Wehrleute rückten wegen zahlreicher Wassereintritte in Wohnungen, Kellern, Garagen und Betrieben, überflutete Straßen, übergetretene Bäche, gefährliche Äste und Baumteile sowie Vermurungen aus.Obervintl und Terenten zählten zu den Gewitter-Hotspots. Dort sind rund 70 Liter pro Quadratmeter Regen innerhalb einer Stunde gefallen, hebt Landesmeteorologe Dieter Peterlin hervor.Auf die Straße von Terenten nach Vintl ging eine Mure nieder, die ein Fahrzeug völlig einschloss. Die Insassen, sowie 3 weitere Fahrzeuge konnten von den Wehrmännern aus der Mure befreit werden. Verletzt wurde beim Murgang glücklicherweise niemand. Kurz nach dem Murgang traten auch der Margener- und der Peinbach über die Ufer.Im Untervinschgau mussten die Freiwilligen Feuerwehren von Vetzan und Tschengls wegen kleinerer Erdrutsche ausrücken. In Tschengls konnte das Rückhaltebecken oberhalb des Dorfes die großen Wasser- und Murenmengen nicht mehr schlucken. Diese überfluteten die Schutzmauer und ergossen sich entlang des Bachlaufes.Im Gadertal in Pederoa, Fraktion der Gemeinde Wengen, haben die starken Regenfälle zu einer gewaltigen Sturzflut geführt. Die Wassermassen flossen an mehreren Häusern entlang. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.Auch im Raum Brixen-Eisacktal rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Brixen, Vahrn, Natz, Schabs und Viums zu mehreren Einsätzen aus, um vollgelaufene Keller auszupumpen. In Brixen wurde die Unterführung des Radweges überschwemmt.Die nächsten Tage bleiben sommerlich warm. Am Abend ist allerdings wieder mit heftigen Gewittern zu rechnen.

jno