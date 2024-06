Ulten: Aufsehenerregender Verkehrsunfall fordert 5 Verletzte

Es war gegen 4.40 Uhr früh, als sich am heutigen Samstag auf der Straße von St. Pankraz in Richtung Lana ein aufsehenerregender Verkehrsunfall ereignete. Ein Pkw-Fahrer verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und stürzte mit seinem Wagen rund 40 Meter eine steile Wiese hinunter.Die insgesamt 5 Fahrzeuginsassen hatten allerdings Glück im Unglück: 2 von ihnen erlitten bei dem Unfall mittelschwere, 3 weitere leichte Verletzungen. Sie wurden allesamt vom Weißen Kreuz erstversorgt und im Anschluss in die Krankenhäuser von Meran und Bozen gebracht.Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von St. Pankraz und St. Walburg. Die Behörden haben die Erhebungen zum Unfall aufgenommen.