Umfrage: Nein zu Faschismus, Ja zu Denkmälern in Südtirol

Anfang Juli wurden 1000 italienische Staatsbürger in Italien vom Meinungsforschungsinstitut Demetra im Auftrag des Südtiroler Heimatbundes befragt. Bei einer Schwankungsbreite von 3,1 Prozent erklärte die Mehrheit der Befragten (55,8 Prozent), mit der Aufarbeitung des Faschismus nicht zufrieden zu sein. Vor allem in der Altersgruppe der über 65-Jährigen denken das viele, nämlich 60 Prozent. Die jüngste befragte Altersgruppe – jene der 18- bis 29-Jährigen – findet „nur“ zu 49 Prozent, dass zu wenig getan wurde, um den italienischen Faschismus aufzuarbeiten und die Verantwortlichkeiten anzuerkennen und zu sanktionieren.Konkreter nachgefragt, lehnen 87 bis 89,5 Prozent der Befragten Durchgangs- und Konzentrationslager, die Rassengesetze, den Einsatz von Giftgas im Abessinienkrieg sowie die Unterdrückung der Minderheiten ab. Auch hier zeigt sich eine deutlichere Ablehnung bei den älteren Jahrgängen als bei den jüngeren. Was die Unterdrückung von Minderheiten angeht, sprechen sich 93 Prozent der über 65-Jährigen dagegen aus, bei den 30- bis 44-Jährigen sind es mit 81 Prozent am wenigsten, die dies verurteilen.Die dritte Frage, die gestellt wurde, bezieht sich explizit auf die Denkmäler in Südtirol, die in der Zeit des Faschismus errichtet wurden. „Sollte Ihrer Meinung nach die Bevölkerung österreichischen Ursprungs diese Denkmäler als Ausdruck der Italienität des Alto Adige (italianità) annehmen?“, lautete die entsprechende Frage. 56,2 Prozent der Befragten antworteten mit „Ja“. Mit 60 Prozent ist die Zustimmung im Nordosten des Landes am höchsten, mit 53 Prozent im Zentrum des Staates am niedrigsten.„Bei der Beantwortung dieser Fragen wird zweierlei klar“, resümiert Roland Lang vom Heimatbund: „Der historische Faschismus wird abgelehnt, nicht aber das Ergebnis der Italienisierung, die italienische Zuwanderung und die damit verbundene ,italianità‘“. Und Lang in seiner Zuschrift weiter: „Über die damit verbundene politische Zumutung an die Südtiroler scheint man sich nicht viele Gedanken zu machen. Man mutet es ihnen durchaus zu, eine mit faschistischen Denkmälern betonte ,italianità‘ gutzuheißen. Demokratiepolitisch ist das nicht unbedenklich“, so Lang.