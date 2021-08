Umrundung des Pflerschtales: So geht es Michael Mühlsteiger

Michael Mühlsteiger, der am Mittwochmorgen zur Umrundung des Pflerschtales aufgebrochen ist, kämpft mit den Widrigkeiten auf den Bergen und kommt langsam an seine Grenzen. Der schwierigste Abschnitt war ganz sicher am Donnerstag – der Tribulaun.