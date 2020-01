Umstellung auf neue Sendetechnik

Entweder gleich ein neues Gerät anschaffen oder sich mit einer zusätzlichen Empfangsbox helfen: Vor dieser Wahl standen Besitzer älterer Fernseher vor fast genau 10 Jahren, als die Sender vom analogen auf den digitalen Standard (DVBT-T) umgestellt wurden.





Spätestens in einem Jahr kehrt diese alte Frage wieder, denn bis Jahresende 2021 steht auch in Südtirol der Sprung in den neuen Standard DVBT-T2 bevor. Neuere Fernseher schaffen ihn problemlos, bei älteren Modellen heißt es entweder nachrüsten (eine Zusatzbox kostet ca. 30 Euro) oder ab auf den Recyclinghof.

d/ler