Und sie lohnt sich doch …

Ein neues Dach, Isolieren der Außenwände, neue Türen und Fenster, ein neues Bad, ein neuer Boden, oder, besonders aktuell in der Energie-Krise eine neue Heizungsanlage. Solche Renovierungs(Bau)tätigkeiten sind wenig spektakulär, man braucht meist keine Kräne und von außen sind sie kaum sichtbar. Dafür gibt es im Land tausende solche Objekte. Und wie lautet ein altes Sprichwort: „Kleinvieh macht auch Mist“In der ersten „Radius“-Ausgabe 2023 „Bauen & Sanieren“ präsentieren wir Beispiele der auf Hochtouren laufenden Bauwirtschaft mit einigen unterschiedlichsten Projekte von Hotelumbauten, über Schulen, bis hin zu Umbauten im Sanitätsbereich und nicht zu vergessen das neue Drusus-Stadion in Bozen sowie einige mehr. Ab heute in Ihrer „Dolomiten“ am Kiosk und im Postversand.