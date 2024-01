In St. Christina rückte die örtliche Freiwillige Feuerwehr an. - Foto: © FF St. Christina

Einsatzkräfte in St. Christina - Foto: © FF St. Christina

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr beim Unfall in Terlan.

Kurz nach Mitternacht hat sich der Unfall in St. Christina ereignet. Am Kreisverkehr vor dem Sportgeschäft im Zentrum blieb ein Auto auf der Seite liegen.Die genaueren Umstände sind noch nicht bekannt.Auf der Schnellstraße MeBo verunfallte ein Autofahrer bei Terlan so, dass sein Wagen auf dem Dach zum Liegen kam. Mehr ist derzeit zu dem Unfall von 3 Uhr früh noch nicht bekannt.