Unfall am Sportplatz in Natz: Frau prallt gegen Böschung

Kurz vor 15 Uhr ging bei der Freiwilligen Feuerwehr von Elvas der Alarm ein: Als die Wehrleute an die Unfallstelle kamen, hatten Passanten das Unfallauto aber schon von der Straße geschoben.Nach deren Worten hatte die eiheimische Frau die Herrschaft über ihr Auto verloren, war gegen eine Böschung geprallt und das Auto in der Folge herumgeschleudert worden. Überschlagen hatte es sich wohl nicht, wie es in der Alarmierung geheißen hatte: Am Dach waren jedenfalls keine größeren Schäden. Ein Seitenspiegel war abgebrochen.Das Weiße Kreuz Brixen brachte die Frau zur Kontrolle ins städtische Krankenhaus.