Unfall auf Privatweg: Urteil sorgt für Zündstoff

„Vorweg: Das jüngste Urteil des Kassationsgerichts zu diesem Thema hat durchaus Zündstoff, weil es vor allem auch in Südtirol ähnliche Fälle geben kann bzw. bereits gegeben hat“, weiß Janis Noel Tappeiner, Rechtsanwalt der Kanzlei Baur & Tappeiner mit Sitz in Lana und Schlanders/Vetzan. Demnach hat der Kassationsgerichtshof in Rom in einem Urteil Ende Juli zu diesen Fragen Stellung genommen und recht klare Entscheidungen getroffen.