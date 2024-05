Unfall bei MeBo-Einfahrt Eppan – 2 Verletzte

Ein Elektroauto und ein Lieferwagen waren in den Unfall verwickelt. - Foto: © FFW Frangart

Die Autos wurden erheblich beschädigt. - Foto: © FFW Frangart

Der Alarm ging um 12.47 Uhr ein. 2 Fahrzeuge sollen ersten Informationen zufolge bei der Kreuzung der MeBo-Einfahrt zusammengefahren sein – ein drittes Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen und krachte ebenfalls dagegen.Die Einsatzkräfte rückten sofort aus. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt, während eine andere von den Einsatzkräften sicher aus dem Unfallwagen geborgen wurde. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt. Die beiden Verletzten wurden an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Weißen Kreuz in das Krankenhaus von Bozen gefahren.Für die Dauer des Einsatzes war die Straße an der Stelle nur einspurig befahrbar. Das führte zu Stau in beiden Richtungen.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Frangart, das Weiße Kreuz, die Ortspolizei und der Straßendienst.