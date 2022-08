Unfall bei Treviso: 4 junge Männer sterben in der Nacht

Der Unfall passierte gegen 2.10 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Die 4 Freunde, die sich an Bord eines VW Polo befanden, waren vermutlich auf dem Heimweg. Der Wagen geriet in einer Linkskurve ins Schleudern, prallte gegen eine Platane und überschlug sich im Graben.Alarm schlugen Anwohner, die durch den lauten Knall geweckt wurden. Die Feuerwehr, die Verkehrspolizei und Notärzte waren schnell vor Ort, konnten aber nur noch den Tod der 4 jungen Männer feststellen. 3 von ihnen waren 18 Jahre alt, der vierte 19.„Wir stehen vor einer schrecklichen Tragödie. Die Nachricht macht uns alle fassungslos und trifft uns als Gemeinschaft mitten ins Herz. In diesem für 4 Familien dramatischen Moment sprechen wir ihnen unser Beileid zu diesem schmerzlichen Ereignis aus, das 4 junge Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren betrifft“, sagte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, der Nachrichtenagentur Ansa. „Ich spreche den Familien dieser Jungen, ihren Angehörigen, Freunden und allen, die diese jungen Menschen geliebt haben, meine ganze Verbundenheit aus.“