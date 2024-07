Unfall im Passeier – Blechschaden

Foto: © FFW St. Leonhard im Passeier

Kurz nach 2 Uhr am Sonntag war ein Pkw am Kreisverkehr nördlich von St. Leonhard im Passeier zu Beginn der Timmelsjochstraße in einen Unfall verwickelt.Das Fahrzeug war aus Richtung Moos unterwegs, als es gegen die Bergwand geriet und auf der Straße stehen blieb. Alle 3 Personen im Fahrzeug wurden nicht verletzt. Am Auto entstand erheblicher Schaden.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Leonhard in Passeier, das Weiße Kreuz Passeier, die Carabinieri und der Straßendienst