Unfall Luttach: Verkürztes Verfahren für Stefan Lechner

Stefan Lechner wird zur Last gelegt, den Verkehrsunfall in Luttach am 5. Jänner 2020 verursacht zu haben, bei dem 7 junge Menschen ihr Leben verloren, 7 weitere wurden teils schwer verletzt. Lechner hatte 1,97 Promille Alkohol im Blut, was ihm erschwerend vorgehalten wird.Er hatte am Steuer seines Audi TT eine Gruppe von Fußgängern erfasst, die in unmittelbarer Nähe des Zebrastreifens die Straße überquert hatten. Den Erhebungen zufolge sei er in einer 50 km/h-Zone mit 80 Stundenkilometern unterwegs gewesen.Lechners Versicherung hat bereits insgesamt 10 Millionen Euro an die Opfer bzw. deren Hinterbliebene ausgezahlt.Im Rahmen der Vorverhandlung hat der Richter dem Antrag der Verteidigung auf ein verkürztes Verfahren nun stattgegeben. Im verkürzten Verfahren entscheidet der Richter aufgrund der vorliegenden Aktenlage. Zudem reduziert sich die Strafe durch ein verkürztes Verfahren um ein Drittel.Die Vorverhandlung wird auf den 29. Juni vertagt.