Ungewöhnlich frische Sommertage: Normal für Juli?

Normal für Juli?

Ab morgigen Freitag wärmer

Hundstage heißen die Tage, in denen wir uns gerade befinden. Normalerweise sind es die heißesten im Jahr. Nicht so heuer: In St. Jakob in Pfitsch lag die Temperatur heute Morgen nur knapp über 0 Grad, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin mitteilt.Besonders kalt war es in St. Jakob in Pfitsch (1 Grad), in Welsberg (2 Grad) und in Wolkenstein (3 Grad). Aber auch im Etschtal waren die Temperaturen ungewöhnlich tief. So wurden in Meran in der Früh nur 10 Grad gemessen.Grund für die tiefen Temperaturen seien kühle Luftmassen, nachlassender Wind und eine sternenklare Nacht, so Peterlin.So kühle Sommertage, wie wir sie gerade erleben, sind in Zeiten des Klimawandels zur Seltenheit geworden. Das letzte Mal, dass es so kühl war, war ein Julimorgen vor 10 Jahren in Bruneck. Auch am 1. Juli 2013 gab es so wie heute nur 5 Grad, berichtet der Meteorologe.Die Temperaturen sollen ab morgigen Freitag wieder steigen. Dann soll das Thermometer in Südtirol wieder auf über 30 Grad steigen. „Sommer ja, Hitzewelle nein“, schreibt Peterlin.Am Freitag und Samstag ist es zunächst recht sonnig, gegen Abend können einige Gewitter entstehen. Am Sonntag wird es voraussichtlich wechselhafter.