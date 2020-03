unibz: Ein kleines Zeichen der Solidarität

„Wir alle sind in diesen Zeiten der Ungewissheit angehalten, Rücksicht auf den Nächsten zu nehmen“, so Rektor Prof. Paolo Lugli. „Das kann in unserem Fall zuallererst der Schutz der Universitätsgemeinschaft sein, indem wir Studierende, Professoren und Verwaltungsmitglieder umgehend in einen Online-Arbeitsmodus umorganisiert habend. Das kann aber auch in einer sehr konkreten Geste für jene liegen, die gesundheitlich an vorderster Front stehen, nämlich für das Gesundheitspersonal.“Entsprechend hat der Direktor der unibz, Günther Mathà, veranlasst, sämtliche Gesichtsmasken der universitären Labors am Hauptsitz Bozen und am NOI-Techpark zu sammeln: „Die für unsere Forschungsprojekte angekauften Gesichtsmasken sollen nun der Allgemeinheit zugutekommen. Somit konnten wir über 1.500 Gesichtsmasken an den Südtiroler Sanitätsbetrieb übermitteln. Es sind dies keine riesigen Zahlen, doch jeder zusätzliche Schutz für Ärzte und Pfleger erscheint uns in dieser Zeit wertvoll.“

