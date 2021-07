Unterirdische Rettungsaktion: Höhlenerkunder steckt fest

Eine Höhlenrettungsaktion hält Friaul-Julisch Venetien in Atem: Ein junger Höhlenerkunder aus der Nähe von Pordenone war am Sonntag zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder auf 2000 Metern Höhe in eine Höhle in der Gegend der Gemeinde Cimolais geklettert. Im unterirdischen Tunnelgeflecht der „Buca Mongana“ stürzte er: Selbst schaffte er es nicht mehr ins Freie. Vater und Bruder schlugen Alarm.