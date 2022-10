Unwetter auf Sizilien: Bus überschlägt sich, überflutete Straßen

Ein Sturm aus Regen und Wind zog über Sizilien, zwischen den Provinzen Palermo und Agrigento. Auf der Staatsstraße 624 kippte ein Bus um, wobei mehrere Personen leicht verletzt wurden.Zeugen an Bord berichteten, sie hätten Momente des Schreckens erlebt und sofort ihre Familien angerufen, um sie zu beruhigen.Der Fahrer des Busses sagte, er habe so etwas noch nie gesehen. Die Unfallstelle, die am Nachmittag von einem heftigen Gewitter heimgesucht worden war, wurde auch von einem Wirbelsturm heimgesucht.Das Unwetter verursacht Schäden und Überschwemmungen in Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia und Poggioreale. In den letzten Stunden wurden die Feuerwehren zu zahlreiche Einsätzen gerufen, um die Straßen von den Wasser- und Schlammfluten zu befreien. Die Situation in dem Gebiet ist laut Zeugenaussagen dramatisch.Auch die Stadt Trapani wurde von einem Sturm aus Wasser und Wind heimgesucht. Einige Straßen in der Hauptstadt und im nahe gelegenen Erice, die bereits durch die Überschwemmungen vom vergangenen Montag stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren, wurden erneut überflutet. In einige Keller und Geschäfte drang Wasser ein. Viele Straßen waren nicht mehr befahrbar und Fahrzeuge blieben stecken.Die Lage zwischen den Provinzen Palermo und Agrigento ist „dramatisch“, bestätigten die Bürgermeister von Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, und Contessa Entellina, Leonardo Spera, 2 der von den Unwettern betroffenen Gemeinden, gegenüber ANSA. Sie stehen in ständigem Kontakt mit dem Zivilschutz und den Rettungskräften.Auch in den Marken, wo die Misa wieder anstieg, herrschte Alarm. Inzwischen ist der Fluss wieder unter die Alarmstufe gesunken.