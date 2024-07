Unwetter: Große Schäden in Maria Trens – Hotel „Saxl“ von Mure getroffen – BILDER

Überflutung in 50 Wohnhäusern

Hotel „Saxl“ von Mure getroffen

Bei einem Murenabgang auf die Staatsstraße bei der Einfahrt Trens wurde diese stark beschädigt. Die Staatsstraße musste gesperrt werden, der Verkehr wird über die Autobahn A22 von Vahrn nach Sterzing umgeleitet.Rund 50 Wohnhäuser meldeten Wassereintritte in Häuser und Wohnungen. Garage und Keller standen unter Wasser oder waren mit Schlamm und Geröll vermurt. Zudem wurden einige Lager und Fertigungshallen von Firmen stark in Mitleidenschaft gezogen und stehen unter Wasser- und Schlammmassen.Das Hotel „Saxl“ wurde von einer Mure getroffen, die große Schäden verursacht hat. Keller, Heizraum, Wellnessbereich, Küche, Speißesaal und Magazin wurden mit Geröll und Schlamm verunreinigt.Zudem wurde die Unterführung Richtung Stilfes überflutet und daher gesperrt.Zeitgleich wurde ein weiterer Einsatz von der Feuerwehr Wiesen in Tulfer abgewickelt, wo ebenso eine Mure die Zufahrtsstraße und einen Hof verlegt hatte. Die Landesstraße Richtung Pfitsch wurde vorübergehend gesperrt.