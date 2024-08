Unwetter in Italien: Blitz trifft 3 Frauen, fallender Ast tötet 75-Jährigen

Überflutete Straßen und Stromausfälle in Rimini

Überflutete Straßen in Rimini. - Foto: © ANSA / Facebook / Jamil Sadegholvaad

Abruzzen: 3 Frauen am Strand von Blitz getroffen

In Turin stürzten mehrere Bäume um. - Foto: © ANSA / Tino Romano

Salerno: Herabfallender Ast tötet 75-Jährigen

Dürre im Süden

Am Samstag beherrschte instabiles Wetter den Himmel über Italien , mit Blitzen und Hagel im Zentrum und Norden sowie großer Hitze im Süden, der bereits aufgrund der Dürre stark betroffen ist.Gewitter und Regenschauer trafen das Friaul-Julisch Venetien, besonders in den Bergregionen. Ein heftiges Unwetter entlud sich um die Mittagszeit in Rimini und Umgebung, was zu erheblichen Beeinträchtigungen führte. Das Abwassersystem geriet ins Stocken, Unterführungen und Straßen wurden überflutet und es kam zu Stromausfällen in mehreren Teilen der Stadt. Etwa hundert Meldungen gingen bei den Feuerwehrleuten ein, hauptsächlich wegen überfluteter Keller und Souterrains im historischen Zentrum.In Alba Adriatica an der Küste der Abruzzen verursachte ein Blitzschlag auf einem vollen Strand Panik. 3 Frauen wurden verletzt, 2 davon schwer. Eine 41-jährige Einheimische erlitt einen Herzstillstand und wurde vor Ort mit einem Defibrillator wiederbelebt, bevor sie per Hubschrauber ins Krankenhaus Mazzini in Teramo gebracht wurde. Schock herrschte unter den zahlreichen Touristen am Strand. „Es war ein lauter Knall, dann brach Panik aus, eine apokalyptische Szene“, berichteten einige Zeugen.Ein weiterer Blitz verursachte einen großen Brand am Monte Genzana bei Pettorano sul Gizio, ebenfalls in den Abruzzen. Laut Experten des CNR (Nationales Forschungszentrum) ist der Sommer die Jahreszeit, in der die meisten Blitzeinschläge verzeichnet werden. „In Italien gibt es Millionen davon“, erklärt Sante Laviola. „Im Jahr 2022 gab es 5,5 Millionen Blitze, 2018 waren es sogar 7 Millionen, ein Rekord seit 2015, und die meisten dieser Phänomene treten im Juli und August auf.“ Wasserflächen, Berge, das Vorhandensein von Bäumen und Wäldern sind, so der Experte, die Bedingungen, unter denen Blitzeinschläge auftreten. „Alle spitzen Strukturen – auch Menschen – ziehen Blitze an“, warnt der Experte.Ein großer Ast, der aufgrund des starken Windes in Corleto Monforte abgebrochen ist, hat einen 75-jährigen Mann tödlich verletzt. Seine Familie schlug Alarm, als der ältere Mann nicht nach Hause zurückkehrte. Er wurde bewusstlos auf einem Grundstück, das ihm gehört, gefunden. Die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.Heftige Gewitter zogen auch über andere Teile Italiens hinweg, darunter Molise, die Toskana, Marken, Umbrien und Latium.Auch die anhaltende Dürre bleibt ein großes Thema, besonders in Sizilien und nun auch in den höheren Lagen des Appennins in den Marken. Die Reservoirs auf Sardinien sind nur halb voll, einige sogar darunter. Die Wasserkrise ist in den ländlichen Gebieten offensichtlich. Ohne Niederschläge könnte der Herbst problematisch werden. Die Regenfälle kommen immer später und die Beschränkungen könnten, wenn es weiterhin nicht regnet, nicht mehr nur landwirtschaftliche Betriebe, sondern auch private Haushalte betreffen. Der Pilatosee im Herzen der Sibillinischen Berge ist komplett ausgetrocknet.Der August beginnt somit mit einem zweigeteilten Italien , obwohl sich die Gewitter in den nächsten Tagen auch nach Süden verlagern und dort bis über Ferragosto Platz für die Hitze machen werden.