Unwetter in Italien: Cervinia nach Erdrutsch isoliert

In Cervinia trat ein Fluss über die Ufer und richtete große Schäden an, wie Rettungseinheiten berichteten. Mehrere Häuser und Geschäfte wurden überschwemmt.Ein Campingplatz wurde evakuiert und die Gäste wurden auf verschiedene Unterkünfte in der Gegend verteilt.Erhebliche Schäden gab es auch in der Region Piemont, wo Dutzende von Menschen in den Alpentälern nördlich von Turin aufgrund der Folgen der Unwetter ihre Häuser verlassen mussten. In Cogne wurden 2 Rettungsaktionen mit Hubschraubern durchgeführt, um eine Familie mit einem Kleinkind und andere Personen, die nach Unwettern und Erdrutschen isoliert waren, zu retten.In Locana im Piemont wurden 37 Menschen nach einem Erdrutsch aus einem Restaurant evakuiert. In Chialamberto , einer Ortschaft im Tal Val Grande, die von einer Schlammlawine und einem Murgang betroffen war, wurde ein Mehrfamilienhaus mit 50 Bewohnern vorsorglich evakuiert.Während Norditalien von Unwettern betroffen ist, stöhnt der Rest Italiens unter einer Hitzewelle. In verschiedenen Städten wurden Temperaturen um die 40 Grad gemeldet. Im sizilianischen Syrakus kletterte der Thermometer auf 42 Grad.