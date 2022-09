Unwetter wüten im Schlerngebiet

Ab 21 Uhr gingen im Schlergebiet heftige Gewitter nieder. Innerhalb weniger Minuten wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Kastelruth, Seis am Schlern und Völs gleich mehrmals alarmiert.In der Folge wurden mehrere Straßen überschwemmt, Keller standen unter Wasser.Auch der Frötschbach in Seis am Schlern trat an der Talstation erneut über die Ufer. Der Bach hat bereits vor einem Jahr große Schäden im Dorf angerichtet ( Hier mehr dazu ).Die Gewitter zogen in der Folge weiter über das Überetsch und das Etschtal.