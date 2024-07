US-Star Shannen Doherty erliegt Krebsleiden

Erst vor 3 Wochen hatte Shannen noch einmal neue Hoffnung geschöpft, sprach in ihrem Podcast „Let’s Be Clear“ Ende Juni von einer positiven Entwicklung.Die Struktur ihrer Krebszellen habe sich verändert: „Das erste Mal seit ein paar Monaten fühle ich mich hoffnungsvoll, weil es neue Möglichkeiten in der Behandlung gibt.“Shannen Doherty hatte 2015 öffentlich gemacht, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden war. Seitdem kämpfte sie nicht im Geheimen gegen die Krankheit, sondern teilte ihren Weg, um auch anderen Betroffenen Mut zu machen.