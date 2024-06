USA: 5 Tote in Las Vegas – Schütze nimmt sich das Leben

Tatverdächtigem gelang zuerst die Flucht

Die Opfer, 4 Frauen und ein Mann, seien in 2 Wohnungen im Norden der Stadt gefunden worden. Zudem stießen Ermittler an einem Tatort auf ein 13-jähriges Mädchen, das mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus gebracht wurde.Der tatverdächtige Schütze war zunächst flüchtig. Am Dienstag wurde der 47-jährige Mann in Las Vegas gesichtet und von Beamten umzingelt. Laut Polizeibericht ignorierte er Aufforderungen, seine Waffe abzulegen. Er habe sich selbst das Leben genommen, hieß es.