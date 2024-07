Valsugana: 2 junge Frauen bei Fest aus Gondel geschleudert – schwer verletzt

Karussell des Typs „Top Spin“

Karussell beschlagnahmt – Ermittlung wegen schwerer Körperverletzung

Eine 22-Jährige aus dem Trentino liegt derzeit in ernstem Zustand auf der Intensivstation des Krankenhauses von Trient. Sie wird dort behandelt, nachdem sie am Sonntagabend zusammen mit einer 18-Jährigen, die ebenfalls erheblich verletzt wurde, während des Kirchtag des Stadtpatrons San Prospero von Borgo Valsugana im Trentino , aus einer Gondel gestürzt war. Dies berichtet die Trentiner Tageszeitung „L'Adige“.Der Unfall ereignete sich demnach gegen 23 Uhr: Nach der Rekonstruktion der Carabinieri, hatte das Karussell des Typs „Top Spin“ einen mechanischen Defekt an den Sitzen, was dazu führte dass die beiden jungen Frauen, die sich mit anderen Personen auf der Attraktion befanden, herausgeschleudert wurden.Ein 9-jähriges Mädchen, das unter dem Fahrgeschäft lief, wurde ebenfalls verletzt und mit einer Prognose von 5 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen.Das Karussell wurde beschlagnahmt und gegen den Besitzer wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Der Bürgermeister von Borgo Valsugana, Enrico Galvan, ordnete an, alle Fahrgeschäfte auf dem Fest zu stoppen.