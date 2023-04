Vandalen fluten erneut Segantini-Schule in Meran

In der Nacht auf Montag drangen Unbekannte in das seit dem ersten Vandalenakt geschlossene Gebäude ein und öffneten - wie schon beim ersten Mal - den Hydranten im obersten Stockwerk.Der Alarm wurde um 5.30 Uhr von einem Passanten ausgelöst, der Wasser ausströmen sah. Die Feuerwehr und die Carabinieri rückten aus. Die Wehrleute saugten das Wasser in kurzer Zeit wieder auf, da neben der Freiwilligen Feuerwehr Meran, auch die Feuerwehr Algund und Gratsch im Einsatz waren. Beim ersten Mal, hatten die Wehrleute über 6 Stunden Wasser abgesaugt.Der Schaden ist beträchtlich, wenn auch nicht so groß wie beim ersten Mal, da der erste Wasserschaden noch nicht behoben wurde, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Meran, Alfred Strohmer.Die 300 Schüler sind derzeit in andere Gebäude verlegt worden.