Vandalenakt: „Kirschtabam“ in Terenten durchgeschnitten

70-jähriges Jubiläumsfest der Musikkapelle Terenten

Stolze 40 Meter war der Baum lang, den die Gemeinde Terenten für das traditionelle Kirchtagsfest der Musikkapelle spendiert hat. Dem Brauch gemäß hatte ihn die Musikkapelle gehackt, um ihn am „Kirschta-Samstag“ ins Dorf zu ziehen und dort aufzustellen.Doch daraus wird in diesem Jahr nichts – zumindest nicht mit dem Baum, der als „Kirschta-Michl-Baum“ vorgesehen war: Am gestrigen Donnerstagabend haben Unbekannte den Baum durchgeschnitten.„In der vergangenen Nacht ereignete sich eine schockierende und respektlose Tat in unserer Gemeinde. Der traditionelle Kirschtabam, der für unsere Gemeinschaft und den Zusammenhalt steht, wurde heimtückisch und ohne jede Achtung vor unserer Tradition durchtrennt“, schreibt die Musikkapelle Terenten auf Facebook.Nun ist man auf der Suche nach Zeugen, die etwas verdächtiges bemerkt haben, um aufzuklären, wer die Verantwortung dafür trägt. „Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und unsere Traditionen und Werte geschützt werden“, schreibt die Musikkapelle.Heuer findet der traditionelle Kirchtag zum 70. Mal statt – zu diesem Anlass wird das Fest größer aufgezogen als in anderen Jahren. Entsprechend hatten die Mitglieder der Musikkapelle bereits seit Tagen alle Hände voll zu tun, um die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Und in diesem Vorbereitungsstress muss nun auch noch ein neuer Kirschtabam besorgt werden.Doch die Musikkapelle nimmt es sportlich: „Natürlich steht unserem Fest nichts im Wege und wir werden umso ausgiebiger feiern. Es wird ein Kirschtabam aufgestellt – lasst euch überraschen. Alle jene, die bereits ein Los unserer großen Jubiläumslotterie ersteigert haben, haben sogar einen Vorteil: Heuer darf sich der Gewinner wegen des Vandalenaktes über die doppelte Menge an Brennholz freuen. Er wird auch den zerschnittenen Baum erhalten.“