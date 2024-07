Vandalismus in Meran: 2 Busse beschädigt – 20.000 Euro Schaden

Foto: © TV33

Fest steht, dass die Täter in der Nacht auf den heutigen Mittwoch zugeschlagen haben. Laut ersten Informationen waren die beiden Busse wie jede Nacht in den vergangenen 3 Wochen unweit des Meraner Busbahnhof geparkt worden.Am heutigen um Mittwoch gegen 6 Uhr morgens machten dann Busfahrer die erschreckende Entdeckung: Unbekannte hatten auf die Fahrzeuge eingetreten, Fensterscheiben eingeschlagen. Auch mit Steinen und Flaschen sollen die Busse beworfen worden sein.Der Schaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Zudem kam es am Mittwoch zu Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste, weil die Busse nicht in Betrieb genommen werden konnten.Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen. Von Aufnahmen aus Überwachungskameras erhofft man sich Hinweise auf die Identität der Täter.Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um Busse, die als Ersatz für die Züge dienen, die derzeit aufgrund von Wartungsarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Bozen und Meran nicht verkehren können.