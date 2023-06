Vater von Andrea Papi: „Wir warten immer noch auf eine Entschuldigung“

„Ich schreibe dies im Namen meines Vaters, Carlo Papi“, schreibt Laura Papi, die Schwester des getöteten Andrea, als offenen Brief in den sozialen Medien. „Diese Botschaft ist an den Landeshauptmann und an alle Institutionen der Provinz Trient gerichtet. Die Familie Papi hat seit der Tragödie von Caldes mit dem erwarteten und angekündigten Tod von Andrea etwa 3 Monate auf eine öffentliche und moralische Entschuldigung gewartet, die noch nicht eingetroffen ist.“„Wir fordern die Verantwortlichen dieser abscheulichen Tragödie erneut auf, zu erklären, wie so etwas geschehen konnte und wer dafür verantwortlich ist. Legen Sie Ihre Hand auf Ihr Herz und denken Sie: Was wäre, wenn dies einem Ihrer Kinder passiert wäre? Wie hätten Sie reagiert? Wir erwarten Antworten von den genannten Personen und von denjenigen, die nachts nicht ruhig schlafen können. Ich erwarte Ihre Antwort. Carlo Papi.“Andrea Papi (26) war Anfang April in Caldes im Trentino von einem Bären angegriffen und getötet worden.