Verbale Gewalt gegenüber Ärzten: „Die Hemmschwelle ist gesunken“

Allgemeinärztin Doris Gatterer - Foto: © privat

Doris Gatterer: Bedrohungen in diesem Ausmaß sind mir nicht bekannt. Das was in Österreich passiert ist, ist schockierend. Ich denke aber, dass dies – zumindest in diesem Ausmaß – ein Ausnahmefall ist.Gatterer: Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Dass sie auf die Corona-Regeln schimpfen, oder auf das Sanitätssystem insgesamt, das kommt immer wieder vor. Auch, dass man einige Patienten in den Arztpraxen immer wieder ermahnen muss, den Mundschutz zu tragen, ist an der Tagesordnung. Aber von Bedrohungen in diesem Ausmaß habe ich in Südtirol nichts gehört. Ansonsten aber kommt verbale Gewalt gegenüber Ärzten durchaus vor.Gatterer: Ich selbst war vom Vater eines Patienten wüst beschimpft worden, weil ich im ärztlichen Zeugnis nicht das geschrieben habe, was der Vater gerne gehabt hätte. Dann ist er ausfallend geworden und hat mich wüst beschimpft. Ich hätte keine Ahnung von meinem Beruf und wäre keine richtige Ärztin, sagte er zu mir. Ich habe ihm dann gesagt, dass er gehen soll. Auch kenne ich Fälle von Kollegen, denen dasselbe passiert ist, nur, weil sie nicht das Medikament verschrieben haben, dass der jeweilige Patient gerne gehabt hätte.Gatterer: Ja, das kann man so sagen. Die Hemmschwelle, was verbale Gewalt gegenüber Ärzten anbelangt, ist deutlich gesunken. Viele Patienten sind fordernder geworden und werden manchmal ausfällig, oder beschimpfen einen, wenn sie nicht das bekommen, was sie sich vorgestellt haben. Auf dem Land ist dieses Phänomen noch nicht so ausgeprägt, in den Städten ist es schon schlimmer. Eine Arztkollegin beispielsweise wurde von einem Patienten angezeigt, weil sie ihm keine Bescheinigung ausgestellt hat, dass er von der Corona-Impfung befreit ist.Gatterer: Wir hätten diesbezüglich eigentlich eine Fortbildung geplant gehabt, dann kam Corona dazwischen. Es ist für uns Ärzte wichtig, Strategien zu kennen, wie man mit solchen Patienten umgeht. Ich stelle mir nur vor, wenn mir als Frau alleine in der Praxis öfters so etwas passieren würde… Bei der Fortbildung wären auch Polizisten anwesend gewesen, die uns gesagt hätten, wie man damit umgeht. Die Fortbildung werden wir sicher nachholen, da das Problem in Zukunft sicherlich nicht geringer wird, ganz im Gegenteil.