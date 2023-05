Verbraucherzentren holen 10 Millionen Euro zurück

Das ECC-Net als Datenquelle und Impulsgeber für Verbraucherpolitik

Das Europäische Verbraucherzentrum Italien in Zahlen

Auch ich habe ein Verbraucherproblem: An wen kann ich mich wenden?

Im Jahr 2022 hat das ECC-Net insgesamt 118.142 Anfragen zum Thema Reisen und Tourimus beantwortet. Neben Flugverspätungen ging es um überteuerte Ferienhäuser, gefälschte Konzertkarten, ausgefallene Züge und vieles mehr. Ziel der Rechtsberater:innen aus 29 EU-Ländern ist es, dabei immer eine außergerichtliche Lösung zugunsten der Betroffenen zu erzielen.Der Fall von Sophia, die mit 4 Stunden Verspätung in New York ankam und nach der Fluggastrechte-Verordnung eine Ausgleichszahlung von 600 EUR bekommen sollte, welche aber von der Fluggesellschaft ignoriert wurde, gehört dabei zum Alltag des ECC-Net.Knapp 10 Millionen Euro konnte das von der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten finanzierte Netzwerk im vergangenen Jahr zurückholen. Der tatsächliche wirtschaftliche Nutzen ist noch größer. In vielen Fällen konnte das ECC-Net Verbraucher:innen davor bewahren, überhaupt erst zahlen zu müssen und Opfer zum Beispiel von Kostenfallen zu werden.Das ECC-Net bietet nicht nur kostenlosen Beistand und Informationen für europäische Verbraucher:innen bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten, sondern dient regelmäßig als Informationsquelle für EU-Abgeordnete, andere Verbraucherverbände und die Presse. Seine Struktur ermöglicht es dem Netzwerk, europaweite Rechtsvergleiche durchzuführen und Best Practices sowie Herausforderungen im Verbraucherschutz aufzuzeigen.So hat das ECC-Net beispielsweise ein Positionspapier zur digitalen Gerechtigkeit veröffentlicht. Darin werden Phänomene wie Dark Patterns, automatische Vertragsverlängerungen und In-App-Käufe kritisch unter die Lupe genommen. Das englischsprachige Papier ist unter www.eccnet.eu abrufbar.Allein beim Europäischen Verbraucherzentrum Italien gingen mehr als 10.200 Anfragen ein. „Zweifellos war 2022 kein einfaches Jahr: von den Folgen der Covid-19-Pandemie bis hin zu jenen des Krieges in der Ukraine, ganz zu schweigen von dem Chaos auf den großen europäischen Flughäfen. Herausforderungen, die zu einer hohen Zahl von Beschwerden führten. Unser Zentrum erwies sich jedoch als zuverlässige Informationsquelle für Tausende von Verbrauchern, die sich über ihre Rechte informieren wollten“, erklärt das Europäische Verbraucherzentrum Italien in einer Aussendung.Die Streitigkeiten, mit denen die Verbraucher konfrontiert waren, betrafen laut Statistik vor allem den Flugverkehr, das Online-Shopping und die Online-Reisebüros. In 56 Prozent der Fälle konnte eine positive Lösung erzielt werden. Außerdem waren 86Prozent der Verbraucher, die sich an das Zentrum wandten, mit der Dienstleistung zufrieden.In jedem EU-Land sowie in Island und Norwegen gibt es ein Europäisches Verbraucherzentrum. Wenn Sie in Italien wohnen und ein Problem mit einem Unternehmen aus einem anderen EU-Land haben, können Sie sich kostenlos an das Europäische Verbraucherzentrum Italien wenden, das Sie über Ihre Rechte informiert, Ihnen eine rechtliche Einschätzung zu Ihrer Beschwerde gibt, die anwendbaren Rechtsvorschriften erklärt und Sie auf die Verfahren hinweist, die Sie zur Wahrnehmung Ihrer Rechte nutzen können.Das Zentrum kann Ihre Beschwerde auch kostenlos außergerichtlich bearbeiten, sofern es sich um eine grenzüberschreitende Angelegenheit handelt und Ihr Reklamationsversuch erfolglos geblieben ist.