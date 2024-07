Verdacht auf Anabolika-Handel: Fitnesstrainer aus Salurn will reden

Peer seit Ende Juni in vorbeugender Verwahrungshaft

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Umsatz auf √ľber 100.000 Euro belaufen habe ‚Äď ein Verdacht, den der Fitnesstrainer Manuel Peer , der von Rechtsanwalt Marco Boscarol verteidigt wird, im Rahmen des von ihm beantragten Verh√∂rs von sich weisen d√ľrfte.Laut Boscarol handle es sich bei der Summe h√∂chstens um den Marktwert der Anabolika , aber keinesfalls um den Verdienst seines Mandanten. Der Verteidigungslinie zufolge habe der 25-J√§hrige auch nicht aus Eigeninitiative Anabolika angeboten, sondern sei von seinen sp√§teren Kunden um Kontakte zu H√§ndlern angesprochen worden, und diese habe er vermittelt. Pers√∂nlich kenne er diese aber nicht. Wie berichtet, sitzt der Fitnesstrainer seit Ende Juni in vorbeugender Verwahrungshaft ‚Äď wegen Tatwiederholungsgefahr. Er war ‚Äď zusammen mit italienweit weiteren 6 Personen ‚Äď unter dem dringenden Verdacht festgenommen worden, im gro√üen Stil mit Anabolika gehandelt zu haben.Dreh- und Angelpunkt des Netzwerkes soll ein Paar aus Rom gewesen sein: Der Fitnesstrainer habe die Ware √ľber ein Lager in Mailand bezogen und sie dann an Kunden in ganz S√ľdtirol verkauft. Ihm wird sowohl der Handel mit anabolen/berauschenden Substanzen im Sinne der Drogengesetzgebung als auch Verabreichung von Dopingmitteln (Art. 586 StGB) vorgehalten.