Verdings: Sturz mit Fahrrad – 2 Schwerverletzte

In Verdings bei Klausen kam es am gestrigen Samstag gegen 21.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich 2 Fahrradfahrer aus Südtirol schwer verletzt haben.Die beiden Verletzten – darunter ein 17-Jähriger aus Brixen – wurden vom Notarzt erstversorgt und anschließend vom Weißen Kreuz Klausen in das Krankenhaus Brixen gebracht.

stol